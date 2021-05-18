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Деревенская молодёжь Советского Союза

Деревенская молодёжь Советского Союза

Они не гуляли по «Бродвею» в узких брюках и не покупали у спекулянтов модные заграничные туфли на высокой шпильке.

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Серый Заяц
Настоящая красота людей!
Астон Мартин
прекрасное время
Лариса Фомичева
Да,были времена.Слова-наркота,никто и не слыхивал.Было у всех много коров,курей и всего прочего.Помню,по утрам пастух гнал всех деревенских коров на пастбтище.А вечером они уже сами разбредались по своим местам.Кроме некоторых-особо брыкливых.И тогда хозяйка бегала по деревне и орала-"Машка!Машка!Ты где,зараза этакая!"
Евгений Алексеенко
Замечательные воспоминания о деревни,которых на более чем 60% уже нет,сгинули с земли Русской,а по вине властей непутевых.
Виктор Коростелев
Такие настоящие люди и счастливые лица.
Виктор Коростелев
Такие настоящие люди и счастливые лица.

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