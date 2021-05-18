Деревенская молодёжь Советского Союза

Любители историиКультураДеревенская молодёжь Советского СоюзаОни не гуляли по «Бродвею» в узких брюках и не покупали у спекулянтов модные заграничные туфли на высокой шпильке.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерый ЗаяцНастоящая красота людей!Астон Мартинпрекрасное времяЛариса ФомичеваДа,были времена.Слова-наркота,никто и не слыхивал.Было у всех много коров,курей и всего прочего.Помню,по утрам пастух гнал всех деревенских коров на пастбтище.А вечером они уже сами разбредались по своим местам.Кроме некоторых-особо брыкливых.И тогда хозяйка бегала по деревне и орала-"Машка!Машка!Ты где,зараза этакая!"ЕАЕвгений АлексеенкоЗамечательные воспоминания о деревни,которых на более чем 60% уже нет,сгинули с земли Русской,а по вине властей непутевых.Виктор КоростелевТакие настоящие люди и счастливые лица.Виктор КоростелевТакие настоящие люди и счастливые лица.Комментировать
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