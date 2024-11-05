Стас Михайлов раскрыл секрет своего похудения

55-летний артист поразил всех своим преображением. Стас Михайлов сумел сбросить 17 килограммов. Певец признается, что в силу своей предрасположенности к полноте часто позволял себе лишние угощения во время частых гастролей.
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