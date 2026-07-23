Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вышли вместе в свет

43-летняя Юлия Снигирь и 47-летний Евгений Цыганов вышли вместе в свет. В инстаграме* актриса опубликовала совместные фото и указала под постом аккаунты актрисы Анны Слю и её избранника, за которого она вышла замуж ещё в прошлом году.