Секторы столицы также наряжаются к празднику

Муниципальные власти сообщают, что в секторах столицы продолжается подготовка к зимним праздникам. Претуры секторов и экономические агенты украшают общественные места, устанавливают елки, гирлянды и фонари.
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