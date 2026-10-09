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Царьград

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Кличко заявил о коррупции в правительстве Зеленского во время войны

Кличко заявил о коррупции в правительстве Зеленского во время войны

Виталий Кличко рассказал в интервью Bild о коррупции в окружении Зеленского, которая подрывает обороноспособность Украины.

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