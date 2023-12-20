Денежное содержание мэра Ханты-Мансийска Ряшина в 2023 году увеличено на 35% – до 700 тыс. рублей в месяц

Денежное содержание мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина за 2023 год увеличится на 35%. Это следует из документов администрации, представленных в думу города в рамках проекта бюджета на следующую трехлетку.
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