В Орле из-за порыва трубы кипятком залило квартиру участника СВО

8 октября в Орле в доме на Воскресенском переулке, 5/9 при подаче отопления произошло ЧП: из‑за порыва трубы на чердаке кипятком залило квартиру на четвёртом этаже, где живёт семья участника СВО Дениса Коляды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым