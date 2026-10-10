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Орловские новости

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В Орле из-за порыва трубы кипятком залило квартиру участника СВО

В Орле из-за порыва трубы кипятком залило квартиру участника СВО

8 октября в Орле в доме на Воскресенском переулке, 5/9 при подаче отопления произошло ЧП: из‑за порыва трубы на чердаке кипятком залило квартиру на четвёртом этаже, где живёт семья участника СВО Дениса Коляды.

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