Жители Ставропольского края против выступления SHAMAN

Николай Буглов Кто эти жители? Как-то обезличено. Есть стоимость билета, стоимость концертной площадки и все расходы, которые связаны с проведением такого мероприятия, которая целиком ложится на тех, кто занимается проведением концерта. Так что не нужно перевирать о размере гонорара певца, который добровольно перечисляет деньги на поддержку бойцов СВО.

РМ Раиса Мелькумова У меня вопрос, он, что сам назначил такой гонорар за выступление? В чем его вина? Мы сами всех возносим до небес, а потом удивляемся! Видимо, чиновники проводящие концерты сами греют себе руки…