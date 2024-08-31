SHAMAN. Фото: rutube.ruЖители Ставропольского края выразили свое несогласие с проведением концерта исполнителя SHAMAN, указывая на высокую сумму гонорара — 15 миллионов рублей за выступление, а также дополнительные расходы в размере 4,6 миллиона рублей.
Жители Ставропольского края против выступления SHAMAN
Комментарии
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Николай Буглов
Кто эти жители? Как-то обезличено. Есть стоимость билета, стоимость концертной площадки и все расходы, которые связаны с проведением такого мероприятия, которая целиком ложится на тех, кто занимается проведением концерта. Так что не нужно перевирать о размере гонорара певца, который добровольно перечисляет деньги на поддержку бойцов СВО.
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17 час.
РМ
Раиса Мелькумова
У меня вопрос, он, что сам назначил такой гонорар за выступление? В чем его вина? Мы сами всех возносим до небес, а потом удивляемся! Видимо, чиновники проводящие концерты сами греют себе руки…
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15 час.
Н
Наталья
Ставропольцы! Вы богатые люди, не прибедняйтесь!! И какое ваше дело, сколько ему платят за концерт!? На галкина вы бы пошли за любые деньги, не говорите, патриотов среди вас мало.. менталитет ваш такой...
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5 час.
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