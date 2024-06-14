Злостным должникам по алиментам теперь будет сложнее найти работу на Кубани

Злостным должникам по алиментам теперь будет сложнее найти работу на КубаниЗлостным должникам по алиментам теперь будет сложнее найти работу на Кубани 22% работодателей в Краснодарском крае, как и по всей России, отказывают таким в трудоустройстве Неплательщики алиментов по всей России и на Кубани в частности, могут столкнуться с проблемой при устройстве на работу.