Комплекс ГТО запустил «Цифрового помощника» в мессенджере MAX

Для участников комплекса ГТО появился чат-бот «Цифровой помощник ГТО» в мессенджере MAX.Для участников комплекса ГТО появился чат-бот «Цифровой помощник ГТО» в мессенджере MAX.
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