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Киркоров может лишиться звания Народного артиста РФ из-за скандальной вечеринки Ивлеевой

Киркоров может лишиться звания Народного артиста РФ из-за скандальной вечеринки Ивлеевой

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, Виталий Бородин, обратился в Министерство культуры РФ с просьбой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России.

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