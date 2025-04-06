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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бостон» не вышел в плей-офф впервые с 2016 года. В сезоне-2022/23 клуб обновил рекорды НХЛ по очкам и победам в регулярке

Сегодня «Брюинс» прервали серию поражений из 10 игр, обыграв «Каролину» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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