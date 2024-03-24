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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» провел экскурсию по стадиону, познакомил с игроками и подарил подарки 15-летнему мальчику, выведшему из «Крокуса» более 100 человек

«Спартак» провел экскурсию по стадиону, познакомил с игроками и подарил подарки 15-летнему мальчику, выведшему из «Крокуса» более 100 человек

15-летний Халилов подрабатывал в гардеробе «Крокус Сити Холла», где 22 марта случился теракт. Во время нападения террористов и последующего пожара он руководил эвакуацией и вывел из здания более ста человек.

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