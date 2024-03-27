Bloomberg узнало о гневе США после слов Макрона об отправке войск на Украину

В Вашингтоне предупредили, что реализация такой идеи может спровоцировать столкновение с Москвой. Американским властям не понравились заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину.
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