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Bloomberg узнало о гневе США после слов Макрона об отправке войск на Украину

Bloomberg узнало о гневе США после слов Макрона об отправке войск на Украину

В Вашингтоне предупредили, что реализация такой идеи может спровоцировать столкновение с Москвой.   Американским властям не понравились заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину.

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