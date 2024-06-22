Дружба против Запада, кадровая ротация в Татарстане и дите БРИКС: обзор событий недели

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Татар-информ

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Eduard
Запад ворует чужое,что не ясно. Перевороты эти чкобы протесты тоже подкуплееые кадры Запада проводят!
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