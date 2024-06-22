Дружба против Запада, кадровая ротация в Татарстане и дите БРИКС: обзор событий недели

Владимир Путин совершил визит в КНДР и Вьетнам, в исполнительной власти Татарстана – цепочка кадровых назначений, в Казани прошел судьбоносный Форум городов БРИКС+, у Автоградбанка отозвана лицензия, стала известна специализация нового именного батальона от республики: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.