© Trzykropy/Shutterstock/FOTODOMОтцам с плотным графиком работы важно каждый день находить время для общения с детьми, чтобы поддерживать близкие отношения и не стать для ребенка чужим человеком.
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