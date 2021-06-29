Украинца чуть не забили до смерти в Польше из-за разговора на родном языке

ПОЛИТРОССИЯПолитикаУкраинца чуть не забили до смерти в Польше из-за разговора на родном языкеПоляк напал на уроженца Украины за его речь на родном языке. Инцидент произошел в городе Познань, сообщает портал epoznan.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьКак же так, ляхи совсем дикие!:)) Как можно было щеневмерлого буцкать, он же на "пэвучей мове" размовлялся, на языке Шевченки, Бандери и хахлявских минетчиц и плечевых?!:))) Вспоминается - Ну шо, сынку, помогли тебе твои ляхи?...Комментировать
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