ПОЛИТРОССИЯ

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Украинца чуть не забили до смерти в Польше из-за разговора на родном языке

Украинца чуть не забили до смерти в Польше из-за разговора на родном языке

Поляк напал на уроженца Украины за его речь на родном языке. Инцидент произошел в городе Познань, сообщает портал epoznan.

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Ваша Светлость
Как же так, ляхи совсем дикие!:)) Как можно было щеневмерлого буцкать, он же на "пэвучей мове" размовлялся, на языке Шевченки, Бандери и хахлявских минетчиц и плечевых?!:))) Вспоминается - Ну шо, сынку, помогли тебе твои ляхи?...

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