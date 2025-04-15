Когда начнется прием заявок на возврат излишне уплаченного подоходного налога?

Государственная налоговая служба сообщает, что с 2 мая 2025 года физические лица — резиденты Республики Молдова могут подавать заявления на возврат суммы излишне уплаченного или удержанного подоходного налога за 2024 год.
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