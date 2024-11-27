Разработчики метроидвании по League of Legends создают кооперативную экшен-RPG про с...

Разработчики метроидвании по League of Legends создают кооперативную экшен-RPG про сёрферов в стиле DiabloСтудия Double Stallion, подарившая нам чудный спин-офф League of Legends под названием Convergence, трудится над новой кооперативной экшен-RPG под названием Surfpunk.