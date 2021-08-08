Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    БФ это Балтийский флот и ещё есть клей БФ,про что Псаки не знает.А как узнает,что с ней будет наверно Мэтью Ли только...Корабли и катера ...
  • Иван Захава
    А "БФ", это Белорусский флот имени Псаки?Корабли и катера ...
  • галина
    Наши власти все ставят с ног на голову. Вместо того, чтобы сказать людям спасибо, они хотят и здесь поживиться.Власти пришли во ...

Командование группировки ВС РФ и НОАК в ходе подготовки к учению «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 2021» приступило к планированию применения войск

Командование группировки ВС РФ и НОАК в ходе подготовки к учению «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 2021» приступило к планированию применения войск

В ходе проведения совместных совещаний и рекогносцировок на местности, командным составом уточняются вопросы управления, взаимодействия, а также всестороннего обеспечения подчиненных подразделений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх