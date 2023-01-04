«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря «Пэласа» Батленда на замену Дубравке

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вратаря «Кристал Пэлас». Манкунианский клуб вступил в переговоры о возможном переходе 29-летнего голкипера Джека Батленда.
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