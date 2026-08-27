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Чикенболы и фишбургеры. В Барнауле показали обновленное меню школьников

Чикенболы и фишбургеры. В Барнауле показали обновленное меню школьников

Детей на большой перемене будут кормить люля-кебабом и супом "Буквальен" Совещание по организации школьного питания в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула В меню школьных столовых Барнаула появились чикенболы и фишбургеры.

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