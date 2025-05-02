Саудовцы хотят купить Мартинеса и Бэйли у «Астон Виллы». Клуб может согласиться на продажу из-за ФФП

Ближневосточные клубы намерены приобрести вратаря и вингера «Астон Виллы» по окончании сезона. Как сообщает The Telegraph, ожидается, что даже в случае выхода в Лигу чемпионов бирмингемцы будут готовы продать некоторых игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.