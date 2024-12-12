Фицо: Словакия выступает за нормализацию отношений с Россией

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Словакия выступает против появления нового "железного занавеса" в Европе и придерживается политики нормализации отношений с Россией, заявил премьер страны Роберт Фицо.
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