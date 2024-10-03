Хасбик ищет адвоката после антисемитского поста в запрещённой соцсети

Вчера вечером мини-селеба выложила в историю фото ракеты с подписью Welcome to Israel.Сегодня утром пост исчез, не провисев и 12-ти часов, вместо него появилась просьба подогнать контакты лучшего адвоката в России.
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