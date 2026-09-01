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Царьград

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Голод в Киеве. Тут есть о чём рассказать честно. Лебедев поступил именно так

Голод в Киеве. Тут есть о чём рассказать честно. Лебедев поступил именно так

Русская армия атакует Киев пять дней подряд. Из-за ударов по логистической инфраструктуре в украинской столице начались перебои с продовольствием.

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