Дегтярев: следующим шагом идет возвращение российских лыжников с гимном и флагом

Министр спорта России и Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о возвращении россиян на соревнования в нейтральном статусе, отметив, что следующим шагом идет возвращение россиян с гимном и флагом.