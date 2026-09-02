Дегтярев: следующим шагом идет возвращение российских лыжников с гимном и флагом

Министр спорта России и Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о возвращении россиян на соревнования в нейтральном статусе, отметив, что следующим шагом идет возвращение россиян с гимном и флагом.
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