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Газета.ру

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Дегтярев: следующим шагом идет возвращение российских лыжников с гимном и флагом

Дегтярев: следующим шагом идет возвращение российских лыжников с гимном и флагом

Министр спорта России и Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о возвращении россиян на соревнования в нейтральном статусе, отметив, что следующим шагом идет возвращение россиян с гимном и флагом.

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