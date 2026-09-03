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SSAKG 2.0: открытый пакет для восстановления данных по фрагментам последовательностей

SSAKG 2.0: открытый пакет для восстановления данных по фрагментам последовательностей

Исследователи представили SSAKG 2.0 — открытую библиотеку для работы со структурными последовательными ассоциативными графами знаний.

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