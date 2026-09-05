Бийску предложили присвоить звание "Город трудовой доблести"

Серову, Ухте и Бийску стоит присвоить почетное звание "Город трудовой доблести". Такое предложение озвучил президент Российской академии наук Геннадий Красников, пишет РИА Новости.
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