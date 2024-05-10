РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    В какой беседе?МИД: Россия не им...
  • Вовладар Даров
    А что за Мойга? Даже если пишешь неправильно Мойга, идёт исправление автоматом Мойка! Как вы умудряетесь косячить?Перевозчик о води...
  • Вовладар Даров
    Настоящие мужчины и герои, спасибо таким людям, что они есть!!!!Увидел через люк ...

Мишустин считает основой работы кабмина послание Путина Федеральному собранию

Мишустин считает основой работы кабмина послание Путина Федеральному собранию

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Основа работы правительства в следующие шесть лет – это послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх