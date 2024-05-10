Мишустин считает основой работы кабмина послание Путина Федеральному собранию

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Основа работы правительства в следующие шесть лет – это послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин.
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