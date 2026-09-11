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В Дагестане покрытые мамы не встали под гимн России. Обе наказаны в рекордные сроки

В Дагестане покрытые мамы не встали под гимн России. Обе наказаны в рекордные сроки

Царьград Коллаж Царьград Торжественная линейка в школе Каспийска превратилась в скандал: когда зазвучал гимн России, две матери остались сидеть.

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