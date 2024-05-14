Почему королева гангстеров, купавшаяся в роскоши и богатстве, закончила свои дни в нищете: Вирджиния

С нами не соскучишься!

В юности она увлеклась гангстерской романтикой и сделала всё, чтобы стать частью бандитского мира. Вирджиния Хилл беззастенчиво пользовалась своей красотой, покоряя сердца самых сильных мужчин и работая на благо мафии.