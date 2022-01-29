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Оргкомитет Олимпиады в Пекине сообщил о 36 новых заразившихся COVID-19 людях, связанных с предстоящими Играми

Организационный комитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине сообщил, что в пятницу, 28 января, были выявлены 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19? связанных с предстоящими Играми.

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