Профессор ЧелГУ Горькавый выпустит монографию о тайнах планет в Elsevier

Издательство Elsevier готовит к публикации англоязычную монографию «Principles of Planetary Science. From the Earth–Moon System to Retrograde Triton and ExoLife», выход которой намечен на 1 декабря 2026 года.
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