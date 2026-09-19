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Ямаль: «Когда смотрю матчи «Реала», всегда хочется, чтобы он проиграл. За «ПСЖ» слежу в Лиге чемпионов»

Ямаль: «Когда смотрю матчи «Реала», всегда хочется, чтобы он проиграл. За «ПСЖ» слежу в Лиге чемпионов»

Вингер «Барселоны», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, следит ли за играми «Реала», «ПСЖ» и «Баварии».

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