Друг Пугачевой раскрыл судьбу ее «Рождественских встреч» на российском ТВ

Диктор ТВ Березин: Пугачева взрослый человек, ей не нужны выступления и эфиры Если Алле Пугачевой предложат вести снова программу «Рождественские встречи» на российском телевидении, она, вероятнее всего, откажется, выразил мнение в интервью NEWS.
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