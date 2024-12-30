Друг Пугачевой раскрыл судьбу ее «Рождественских встреч» на российском ТВ

Диктор ТВ Березин: Пугачева взрослый человек, ей не нужны выступления и эфиры Если Алле Пугачевой предложат вести снова программу «Рождественские встречи» на российском телевидении, она, вероятнее всего, откажется, выразил мнение в интервью NEWS.