ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Зря мы не слушаем мужчин, они намного лучше все знают

Зря мы не слушаем мужчин, они намного лучше все знают

Сегодня чуть с кровати не упала, решила с утра Дзен почитать. Один умный мужчина бодро рассказывал женщинам почему они устают в браке, чувствуют себя обслуживающим персоналом, считают домашние хлопоты "второй работой" и всё в таком духе.

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Комментарии
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F I
У меня муж закрутки делал и собирал  с огорода урожай  , а я рассаду , посадку и полив обеспечивала ,его работой  копка и сорняки.  Договорились что  мы едим  свежее с грядки ,а соленья в его забота ,мне и банки огурцов с помидоркой на сезон хватало ,гастрит не терпит  жирного и  соленого. А вообще то есть ответ на жизнь семейную в мультике  &quot; Любимая я подарпю тебе звезду😉😂&quot;
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2 час.
Майя Maja
... симуляция? Ну вы даете.) Люди, которые в силу профессии работают в командировках, они все травмированные психологически?! Где же вы видели счастливых&quot; сиднем сидячих&quot; каждый день 50 лет. На огородах что ли?
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2 час.
Элина Морозова
Так тем более вы одна все это готовите, да еще и в таких объемах. Вся нагрузка на вас. И не важно как она по времени распределяется. И ваше  счастье, что муж у вас не привередливый. Есть много мужчин, которые не признают  замороженные полуфабрикаты. Даже  вчерашний ужин на завтрак разогретый есть не  будут.
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41 мин.

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