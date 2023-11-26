Зря мы не слушаем мужчин, они намного лучше все знают

F I У меня муж закрутки делал и собирал с огорода урожай , а я рассаду , посадку и полив обеспечивала ,его работой копка и сорняки. Договорились что мы едим свежее с грядки ,а соленья в его забота ,мне и банки огурцов с помидоркой на сезон хватало ,гастрит не терпит жирного и соленого. А вообще то есть ответ на жизнь семейную в мультике " Любимая я подарпю тебе звезду😉😂"

Майя Maja ... симуляция? Ну вы даете.) Люди, которые в силу профессии работают в командировках, они все травмированные психологически?! Где же вы видели счастливых" сиднем сидячих" каждый день 50 лет. На огородах что ли?