Маск анонсировал полет Starship на Марс с человекоподобным роботом

Корабль отправят на Марс в конце 2026 года, если он успешно сядет, уже в 2029-м на планете могут оказаться первые люди, но более вероятно, что это произойдет в 2031-м, отметил Маск Космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года, сообщил в соцсети X основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.