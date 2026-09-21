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Царьград

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Рекордный налёт дронов на Москву: Военкор Коц не стал скрывать, что теперь будет

Рекордный налёт дронов на Москву: Военкор Коц не стал скрывать, что теперь будет

Враг атаковал Москву рекордным количеством БПЛА с начала войны. Как сообщил мэр Сергей Собянин, ПВО уничтожили более 1600 дронов за сутки, из них 450 на подлёте к столице России.

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