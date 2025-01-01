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Полтапов о болельщиках: «В Нижнем Новгороде маленькая арена, когда народ орет – очень громко. У ЦСКА интеллигенты – поддержка есть, но люди спокойнее»

21-летний нападающий ЦСКА провел в этом сезоне 39 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 25 (9+16) очков.

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