Журналист Эрман считает, что Сафонов не сыграет в финале Лиги чемпионов за "ПСЖ"

Французский журналист L'Equipe из Парижа и обозреватель "ПСЖ" Арно Эрман заявил, что российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов не сыграет в финале Лиги чемпионов против миланского "Интера", передает Sport24.
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