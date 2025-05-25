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Журналист Эрман считает, что Сафонов не сыграет в финале Лиги чемпионов за "ПСЖ"

Журналист Эрман считает, что Сафонов не сыграет в финале Лиги чемпионов за "ПСЖ"

Французский журналист L'Equipe из Парижа и обозреватель "ПСЖ" Арно Эрман заявил, что российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов не сыграет в финале Лиги чемпионов против миланского "Интера", передает Sport24.

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