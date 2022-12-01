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Участники Фестиваля «Спасская башня» выступят на Церемонии вручения национальной премии «Торнадо»

Участники Фестиваля «Спасская башня» выступят на Церемонии вручения национальной премии «Торнадо»

2 декабря в Москве в Концертном зале «Измайлово» пройдет одно из наиболее ярких событий года в области боевых искусств — торжественная Церемония вручения национальной премии «Торнадо» — премии Национального Совета Айкидо России в области развития и популяризации боевого искусства айкидо В мероприятии примут участие визитная карточка и постоянный участник Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Центральный […] The post Участники Фестиваля «Спасская башня» выступят на Церемонии вручения национальной премии «Торнадо» first appeared on Tochka Zрения.

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