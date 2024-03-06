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FT: Слова Макрона об отправке солдат на Украину обнажили противоречия в НАТО

FT: Слова Макрона об отправке солдат на Украину обнажили противоречия в НАТО

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о потенциально возможной отправке военных Североатлантического альянса (НАТО) на Украину обнажили противоречия между странами-членами блока, которые оказались в сложном положении.

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