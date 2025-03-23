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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду забил 929-й гол в карьере – Дании в 1/4 финала Лиги наций

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии отметился голом на 72-й минуте ответного матча с Данией в 1/4 финала Лиги наций.

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