Пентагон не нашел доказательств, что Землю когда-либо посещали инопланетяне

ВАШИНГТОН, 9 марта, ФедералПресс. В Министерстве обороны США представили научный доклад, в котором заявляется о том, что Пентагоном не было найдено убедительных доказательств существования НЛО или посещения Земли внеземными цивилизациями.
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