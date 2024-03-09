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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Пентагон не нашел доказательств, что Землю когда-либо посещали инопланетяне

Пентагон не нашел доказательств, что Землю когда-либо посещали инопланетяне

ВАШИНГТОН, 9 марта, ФедералПресс. В Министерстве обороны США представили научный доклад, в котором заявляется о том, что Пентагоном не было найдено убедительных доказательств существования НЛО или посещения Земли внеземными цивилизациями.

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