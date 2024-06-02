В Чите 42 дома оставят без горячей воды 3 и 4 июня

Отключение горячей воды коснется жилых зданий, расположенных на восьми улицах забайкальской столицы.ТГК-14 предупредила горожан о временных неудобствах из-за переделки коммуникаций на улице Бабушкина в Чите.
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