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Лукашенко пригрозил призывом в армию за отказ от работы в сельском хозяйстве

Лукашенко пригрозил призывом в армию за отказ от работы в сельском хозяйстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам агропромышленного комплекса заявил о намерении направлять в армию граждан, которые отказываются от работы в сельском хозяйстве или допускают нарушения трудовой дисциплины.

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