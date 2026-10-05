ФСБ задержала двоих россиян за сбор данных об объектах ОПК и ТЭК для терактов

Силовики пресекли подготовку диверсий на оборонных предприятиях в двух регионах. Задержанные молодые люди собирали разведданные для Украины и планировали взрывы.
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