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Ротенберг о Кадейкине: «Это непростой груз – быть капитаном СКА. Приняли решение с учетом победного опыта Саши»

– Вы объявили, что новым капитаном СКА стал Александр Кадейкин. С чем связано это решение? – Мы давно хотели, чтобы Саша перешел к нам.

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