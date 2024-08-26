Атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область некоторые чиновники в Киеве считают попыткой главкома украинкой армии Александра Сырского «реабилитироваться» за провалы на других участках боевых действий, в том числе в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии